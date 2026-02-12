Börsen Update
Börsen Update Europa - 12.02. - FTSE Athex 20 stark +2,26 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:56) bei 25.224,57 PKT und steigt um +1,24 %.
Top-Werte: Siemens +6,64 %, Commerzbank +4,53 %, Continental +3,06 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -5,63 %, RWE -3,84 %, Scout24 -2,59 %
Der MDAX steht bei 31.712,74 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.
Top-Werte: Fielmann +9,21 %, Kion Group +3,61 %, Delivery Hero +3,52 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -6,08 %, Carl Zeiss Meditec -4,44 %, Bechtle -2,99 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:58) bei 3.644,07 PKT und steigt um +0,66 %.
Top-Werte: Deutsche Telekom +2,92 %, Ottobock +2,66 %, IONOS Group +1,84 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -4,44 %, Carl Zeiss Meditec -4,44 %, Bechtle -2,99 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.081,75 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Siemens +6,64 %, Anheuser-Busch InBev +2,96 %, Deutsche Telekom +2,92 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -18,06 %, EssilorLuxottica -5,83 %, Sanofi -5,25 %
Der ATX steht aktuell (13:59:58) bei 5.798,11 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: DO & CO +7,39 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,32 %, voestalpine +0,40 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,53 %, BAWAG Group -2,30 %, Verbund Akt.(A) -2,14 %
Der SMI bewegt sich bei 13.575,53 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: UBS Group +1,65 %, Swiss Re +1,32 %, Alcon +1,28 %
Flop-Werte: Holcim -5,28 %, Logitech International -3,14 %, Amrize -1,49 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.392,65 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: LEGRAND +6,10 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +2,77 %, Stellantis +2,64 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -5,83 %, Sanofi -5,25 %, ArcelorMittal -4,07 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:50:30) bei 3.150,67 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: ABB +1,00 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,67 %, Volvo Registered (B) +0,59 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -3,09 %, Sandvik -1,38 %, Securitas Shs(B) -1,28 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.890,00 PKT und steigt um +2,26 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,70 %, Coca-Cola HBC +2,55 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,59 %
Flop-Werte: Jumbo -1,28 %, Viohalco -1,07 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,68 %
