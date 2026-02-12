Börse, Baby
Silber: Wird der Silberpreis manipuliert?
Silber crashte, dann folgte die Erholung. Wird der Preis manipuliert?
- Silberpreis wird durch Spekulation stark beeinflusst.
- Manipulation durch große Spieler ist möglich (Spoofing).
- Podcast klärt über Volatilität und Investitionschancen.
- Report: Favoritenwechsel
Man kann sich den Silbermarkt wie einen Apfelmarkt vorstellen: Der Preis entsteht nicht am Apfelstand (wo es tatsächlich echte Äpfel gibt), sondern an einem riesigen Tisch daneben, an dem auf zukünftige Apfelpreise gewettet wird.
Dieser Wetttisch ist viel größer als der eigentliche Markt für echte Äpfel. Das Entscheidende aber ist: Die meisten an diesem Tisch wollen gar keine Äpfel. Sie kaufen und verkaufen nur Wettscheine.
Wenn dort viele auf fallende Preise setzen, fällt der angezeigte Preis – und die Händler passen sich an, obwohl sich an Angebot und Nachfrage nichts geändert hat. Viele große Spieler platzieren Verkaufs-Futures: das wird als Signal interpretiert, dass der Markt billiger werden könnte.
Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth diskutieren über die Preisentwicklung bei Silber
Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth diskutieren über die Preisentwicklung bei SilberDies machte den Silbermarkt in der Vergangenheit anfällig für Manipulation, das sogenannte Spoofing. Und genau das ist Thema bei Börse, Baby!
Denn in dieser Episode tauchen wir tief in die Welt des Silbers ein! Was treibt die extreme Volatilität dieses Edelmetalls an? Haben Banken den Silbermarkt manipuliert? Und warum spielt Silber eine zentrale Rolle in der aktuellen Wirtschaft? Wir klären auf, warum die "Silberblase" nicht nur ein Gerücht ist und was du über den Silberpreis wissen musst!
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 82,68USD auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.