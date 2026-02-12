    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark

    Für Sie zusammengefasst
    • EssilorLuxottica Umsatz steigt um 7,5% auf 28,5 Mrd.
    • Smartbrillen-Boom treibt Gewinn auf 3,16 Mrd. Euro.
    • Aktie legt um 5,4% zu, trotz vorherigem Abwärtstrend.
    ROUNDUP - EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark
    Foto: EssilorLuxottica

    CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte insgesamt um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Mittwochabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurs lag das Wachstum bei gut elf Prozent. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet.

    Für die Aktie ging es am Donnerstag zuletzt um 5,4 Prozent nach oben auf 264,40 Euro. Damit stemmt sie sich gegen den Abwärtstrend seit November, der den Kurs in der Spitze von über 320 Euro auf rund 250 Euro gedrückt hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EssilorLuxottica!
    Long
    229,57€
    Basispreis
    3,65
    Ask
    × 7,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    305,38€
    Basispreis
    3,89
    Ask
    × 6,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Analysten von Barclays bescheinigen EssilorLuxottica ein eindrucksvolles viertes Quartal. Der längerfristige Ausblick sollte die Bedenken hinsichtlich der Margen beenden, schrieben sie. Das Unternehmen profitiere von der positiven Preisentwicklung dank der Smartbrillen, aber auch von sinkenden Kosten.

    Der bereinigte operative Gewinn von EssilorLuxottica stieg bei konstanten Wechselkursen um fast sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, was ebenfalls über den Erwartungen am Markt lag. Die bereinigte Gewinnmarge blieb mit 16 Prozent 0,70 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Einflussfaktoren waren hier die US-Zollpolitik und die KI-Brillen.

    Der Konzern mit Marken wie Ray Ban und Oakley ist Weltmarktführer für Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Das Unternehmen profitierte 2025 vor allem vom Hype um die Smartbrille Ray-Ban Meta. Auch in den kommenden Jahren rechnet der Konzern insgesamt mit einem soliden Umsatzwachstum mit einem entsprechenden Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses.

    Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um 1,1 Prozent auf rund 3,16 Milliarden Euro. Die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr soll von 3,95 auf 4,00 Euro je Aktie steigen./err/tav/jha/

    EssilorLuxottica

    -5,40 %
    +8,27 %
    +1,15 %
    -11,01 %
    +0,46 %
    +66,60 %
    +113,84 %
    +175,70 %
    +338,11 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,29 % und einem Kurs von 266,6 auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 123,51 Mrd..

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von -6,12 %/+31,43 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP EssilorLuxottica steigert Umsatz und Gewinn überraschend stark Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn unerwartet stark zugelegt. Grund ist auch der Smartbrillen-Boom. Der Umsatz kletterte insgesamt um 7,5 Prozent auf fast 28,5 Milliarden Euro, wie das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     