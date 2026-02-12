ZenaTech eröffnet 23. globalen Drone-as-a-Service-Standort in Orlando, Florida, mit Schwerpunkt Regierungsbehörden

Vancouver, British Columbia, (12. Februar 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es einen Drone-as-a-Service-Standort an seinem Hauptsitz im Großraum Orlando eröffnet hat. Dies ist der 23. globale DaaS-Standort, der als strategischer Knotenpunkt dient, um bedeutenden Regierungs- und Verteidigungskunden Vermessungs- und Kartierungsdienstleistungen anzubieten.

„Florida ist ein strategisch wichtiger Bundesstaat für Drone-as-a-Service und bekannt für seine Infrastruktur, sein Verkehrswesen und seine Aktivitäten im Verteidigungsbereich“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Durch die Einrichtung eines Drone-as-a-Service-Standorts an unserem Hauptsitz im Großraum Orlando schaffen wir einen zentralen Anlaufpunkt, um gezielt Geschäftsmöglichkeiten auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene zu verfolgen. In Zusammenarbeit mit unserem Büro in Washington, D.C. und unseren engagierten Teams für Geschäftsentwicklung im Bundes- und Verteidigungsbereich stärken wir unsere Fähigkeit, Entscheidungsträger zu gewinnen und unsere Präsenz im öffentlichen Sektor auszubauen.“

Der Schwerpunkt des DaaS-Standorts in Orlando wird auf dem Aufbau von Beziehungen zu Bundes-, Landes-, Bezirks- und Kommunalbehörden liegen, einschließlich Verteidigungsanlagen, Energieinfrastruktur und Verkehrsprojekte. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der DaaS-Zentrale und den Geschäftsentwicklungsteams des Unternehmens in Washington, D.C. stärkt und erweitert das Unternehmen seine Fähigkeiten, Regierungsbehörden zu bedienen.

Der DaaS-Standort in Orlando wird mit einem zehnköpfigen Team besetzt sein, einschließlich Piloten, Vermessungstechnikern und Mitarbeitern für die Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen ist zurzeit mit der Einstellung von Personal und der Bereitstellung von Ausrüstung, Drohnen und Lkws beschäftigt, um den vollständigen Betrieb vorzubereiten, der voraussichtlich Anfang April aufgenommen wird.

Kurzfristig beabsichtigt das Unternehmen, seinen DaaS-Hub in Orlando zu nutzen, um Vermessungs- und Kartierungsarbeiten für Kunden aus dem Verteidigungssektor unter Anwendung traditioneller Vermessungsmethoden durchzuführen und gleichzeitig die Integration von Drohnen voranzutreiben und Zertifizierungen wie Green und Blue UAS zu erlangen. Sobald die Zertifizierungen vorliegen, werden die drohnenbasierten Anwendungen Vermessungen von Militärstützpunkten und Flughäfen, die Planung von Start- und Landebahnen, die Kartierung von Bundesliegenschaften und kritische Verteidigungsinfrastrukturprojekte umfassen. Der DaaS-Standort in Orlando wird auch bestehende Dienstleistungen für Geschäftskunden unterstützen, einschließlich Bauträger, Golfplatzbetreiber, Baufirmen und öffentlicher Bauprojekte.