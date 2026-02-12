    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    86Tales wird zu EightSix und definiert neu, wie Marken über Musik und Sound entscheiden

    Foto: adobe.stock.com

    BERLIN, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- 86Tales gibt heute seine Umwandlung in EightSix bekannt und vollzieht damit einen entscheidenden Wandel von einem Musikproduktionshaus zu einem strategischen Partner, der sich darauf konzentriert, wie Marken Musik und Klang verstehen, bewerten und einsetzen.

    Die Änderung bedeutet mehr als nur einen neuen Namen. Sie signalisiert einen strukturellen Wandel in der Herangehensweise von EightSix an seine Rolle in der Branche. Obwohl Musik seit langem als wertvolles Markenelement anerkannt ist, werden Entscheidungen in diesem Bereich häufig noch immer von Intuition, Hierarchien und Geschmack bestimmt. Dies führt zu Uneinigkeit, verlangsamt Genehmigungsprozesse und zwingt Teams dazu, Entscheidungen ohne gemeinsames Rahmenwerk zu verteidigen.

    EightSix wurde gegründet, um diese Lücke zu schließen.

    „Ich hatte nicht vor, ein Unternehmen zu gründen", sagt Mitgründer Gordian Gleiß. „Ich hatte eine Fähigkeit und musste die Verantwortung für eine Idee übernehmen, die niemand sonst umsetzen wollte. Mit der Zeit habe ich gelernt, wie unsere Branche funktioniert und wo ihre Schwachstellen liegen. Die meisten Probleme beginnen nicht mit Kreativität. Sie beginnen mit Kommunikation und Verständnis."

    Jenseits von Labels und trendgesteuerter Positionierung

    In den letzten Jahren hat die Branche zunehmend die Sprache der Kultur übernommen, um ihre Relevanz zu definieren. EightSix vertritt eine andere Ansicht. Kultur kann nicht deklariert oder verpackt werden. Sie wird durch gelebte Erfahrungen, Gemeinschaft und Zeit geprägt.

    Für EightSix kommt langfristige Relevanz eher aus Tiefe als aus Labels. Die zentrale Herausforderung ist nicht die Nähe zur Kultur, sondern eine tiefere Kenntnis der Musik selbst. Ihre emotionale Architektur, ihre strukturellen Qualitäten und ihre Fähigkeit, Wahrnehmung und Verhalten in großem Maßstab zu beeinflussen.

    Wenn Musik auf dieser Ebene verstanden wird, geht sie über Dekoration hinaus. Sie wird zu einem strategischen System, das verantwortungsbewusst und kreativ eingesetzt werden kann, um im Laufe der Zeit Bedeutung aufzubauen. Emotionen bleiben unverzichtbar, werden jedoch durch Klarheit und eine gemeinsame Sprache unterstützt.

    Diese Philosophie bestimmt die zukünftige Ausrichtung von EightSix.

    Das EightSix-Modell

    In den letzten zwei Jahren hat EightSix sein Betriebsmodell von Grund auf neu aufgebaut. Das Unternehmen arbeitet nun an der Schnittstelle von drei bewusst ausgewogenen Elementen: kreative Exzellenz, technologische Intelligenz und langjährige Branchenerfahrung.

