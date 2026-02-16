Stromhunger trifft Angebots-Engpass: Wer jetzt richtig liegt, kassiert zuerst!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit IsoEnergy · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 16.02.2026, 6:09 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der weltweite Uranmarkt steht an einem Wendepunkt. Nach Jahren der Zurückhaltung erlebt die Atomenergie eine stille, aber kraftvolle Renaissance. Und mit ihr rückt Uran wieder ins Zentrum der globalen Energiepolitik.

Während Wind- und Solarenergie stark wachsen, wird gleichzeitig deutlich, dass für eine sichere Stromversorgung zusätzlich Netzausbau, Speicher und flexible, jederzeit verfügbare Erzeugungskapazitäten nötig sind. Genau hier kommt die Kernenergie ins Spiel: grundlastfähig, günstig, nahezu CO₂-neutral und geopolitisch attraktiver als viele fossile Alternativen. Staaten wie China, Indien und Russland treiben den Neubau von Atomkraftwerken mit hohem Tempo voran, während die USA und mehrere europäische Länder ihre bestehenden Reaktoren länger am Netz halten oder sogar neue Projekte wie SMRs entwickeln und prüfen. Auf den sogenannte Small Modular Reactors (SMR), kleinere und flexiblere Reaktoren, die künftig Industriezentren, Wasserstoffproduktion oder energiehungrige Rechenzentren versorgen könnten beruht besondere Hoffnung.

Diese Entwicklung entfaltet enorme Wirkung auf die Nachfrage nach Uran. Der Brennstoff, der lange als Relikt vergangener Energiepolitik galt, wird wieder knapp. Die globale Nachfrage steigt stetig, während das Angebot nicht Schritt halten kann. Viele Uranminen wurden in den Jahren niedriger Preise geschlossen oder nur im Minimalbetrieb gehalten. Neue Minen zu erschließen ist ein langwieriger Prozess, der hohe Investitionen, politische Stabilität und gesellschaftliche Akzeptanz erfordert, Faktoren, die sich nicht über Nacht herstellen lassen. Gleichzeitig ist die Transparenz über zivile und strategische Bestände begrenzt, was den Markt bei Angebotsstörungen besonders sensitiv macht. Der Markt lebt zunehmend von der Substanz.

Hinzu kommt eine ausgeprägte geopolitische Konzentration. Ein großer Teil der weltweiten Uranförderung stammt aus wenigen Ländern, allen voran Kasachstan, Kanada und Namibia. Noch sensibler ist die Lage bei der Weiterverarbeitung und Anreicherung des Urans, die global stark gebündelt ist. Politische Spannungen, Sanktionen oder Lieferkettenstörungen wirken sich deshalb schneller und direkter auf den Markt aus als bei vielen anderen Rohstoffen. Uran ist damit nicht nurein Energiethema, sondern auch ein strategischer Faktor nationaler Sicherheit.

In einer Welt, die gleichzeitig Klimaziele erreichen, Energiesicherheit gewährleisten und den explodierenden Strombedarf von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz decken muss, wird Uran zu einem der spannendsten und strategischsten Rohstoffe der kommenden Jahrzehnte. Der Uranmarkt ist damit weniger ein klassischer Rohstoffzyklus als vielmehr ein Spiegel des globalen Ringens um die Energiezukunft. IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) ist ein vielleicht nicht unwichtiger Teil dieser Energiezukunft und sollte deshalb auf keiner Watchlist fehlen.

IsoEnergy (WKN: A412Q0) Winterbohrprogramm startet!! Jetzt wird es richtig spannend!

Am 20. Januar 2026 kündigte IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) den Start seines Winterbohrprogramms 2026 am hochkarätigen Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken an – ein Ereignis, das in der Uranexplorationsszene sowohl Spannung als auch große Erwartungen auslöste. Das Athabasca-Becken in Kanada ist weltweit bekannt für einige der reichhaltigsten und qualitativ hochwertigsten Uranlagerstätten überhaupt, und Larocque East steht dabei im Fokus wie nur wenige andere Projekte.

Quelle: IsoEnergy

Im Zentrum des Projekts liegt die Hurricane-Lagerstätte, ein bereits definiertes Mineralvorkommen mit beeindruckenden Ressourcenschätzungen von 48,6 Millionen Pfund U₃O₈ zu einem außergewöhnlich hohen Gehalt von 34,5 % in der angezeigten-Kategorie, und zusätzlich 2,7 Millionen Pfund U₃O₈ mit 2,2 % U₃O₈ in der abgeleiteten-Kategorie. Diese Zahlen allein machen klar, warum jede weitere Bohrkampagne hier mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird.

IsoEnergy (WKN: A412Q0) plant rund 5.200 Meter Diamantbohrungen, aufgeteilt auf bis zu 13 strategisch platzierte Bohrlöcher, die darauf abzielen, die Grenzen der bekannten Hurricane-Ressource signifikant zu erweitern. Besonders spannend ist, dass einige dieser Bohrziele sich bis zu drei Kilometer östlich des bekannten Trendverlaufs erstrecken, jenseits der bislang kartierten Gebiete. Hier könnten neue „Greenfield-Zonen“ mit Uran-Mineralisierung entdeckt werden, was die Geologie des gesamten Gebiets nachhaltig verändern würde.

Der Winter ist dabei keine willkürlich gewählte Jahreszeit, sondern eine strategische. Das harte, gefrorene Terrain des Athabasca-Beckens erlaubt den Einsatz schwerer Bohrgeräte und die Nutzung saisonaler „Winterstraßen“, die abgelegene Gebiete zugänglich machen, die im Sommer nur schwer oder gar nicht erreichbar wären. Diese Logistik verschafft dem Unternehmen einen klaren Vorteil in der Erkundung und macht es möglich, auch weit entfernte Zielzonen effizient anzusteuern.

Was den diesjährigen Wintereinsatz besonders aufregend macht, sind die vielversprechenden Ergebnisse aus den vorangegangenen Bohrprogrammen 2025: Mehrere Bohrungen im Sommer und Winter des vergangenen Jahres hatten starke radioaktive Anomalien und hochgradige Uran-Geochemie zutage gefördert, nicht nur entlang der bekannten Hurricane-Struktur, sondern auch in weiter östlich gelegenen Bereichen des sogenannten Larocque-Trends. Diese Daten dienen nun als Grundlage für die Auswahl der 2026-Bohrziele und lassen die Hoffnung wachsen, dass noch unentdeckte, mineralisierte Horizonte auf weitere Entdeckungen warten.

Für IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) selbst ist der Winterbohrplan mehr als nur ein technisches Programm: Er ist das Herzstück einer Wachstumsstrategie, die darauf abzielt, das Larocque East-Projekt nicht nur weiter zu definieren, sondern zu einem der bedeutendsten Uranvorkommen im Athabasca-Becken auszubauen. Sollte das Unternehmen in den kommenden Wochen und Monaten auch nur einen Teil seiner ambitionierten Erwartungen erfüllen, könnte dies nicht nur den Wert des Projekts signifikant steigern, sondern auch die Dynamik im globalen Uranmarkt weiter anheizen. Dieses Winterbohrprogramm 2026 ist damit nicht nur eine Exploration, es ist ein Kapitel im großen Rennen um die Zukunft einer rohstoffgetragenen Energiewende.

Investoren rennen die Türen ein!!

Hier kommt natürlich die Frage auf, wie wird das nicht unerhebliche Winterbohrprogramm finanziert? Dies ist leicht zu beantworten, denn dem Unternehmen laufen die Investoren buchstäblich die Tür ein. In einer Zeit, in der Uran wieder im Rampenlicht steht, befeuert durch steigende Energiepreise, wachsende Nachfrage nach CO₂-armen Energielösungen und enge Versorgungsbilanzen, hat IsoEnergy Ltd. (WKN: A412Q0) am 20.0.12026 mit seiner Bought Deal Finanzierung gezeigt (3.333.400 Stammaktien zu 15,00 CAD je Aktie; zzgl. Mehrzuteilungsoption), dass man nicht im Status quo verharren möchte. Nur sieben Tage später wurde die Transaktion geschlossen. Insgesamt wurden 3.833.410 Stammaktien zu 15,00 CAD für insgesamt 57,5 Mio. CAD brutto platziert, das heißt also, inklusive voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

Damit aber nicht genug, zeitgleich gab das Unternehmen eine ergänzende Privatplatzierung über 25 Mio. CAD (1.666.667 Aktien zu 15,00 CAD) mit NexGen Energy Ltd. bekannt, einem strategischen Partner und bedeutenden Aktionär von IsoEnergy. Durch diese Finanzierungsrunde wurde es ermöglicht, dass NexGen seine Beteiligung in Höhe von rund 30 % an IsoEnergy aufrechterhalten kann. Dieser Teil der Finanzierung unterstreicht nicht nur das Vertrauen in IsoEnergy (WKN: A412Q0), sondern auch die wachsende Kooperationsbereitschaft innerhalb der Uran-Branche. Somit flossen dem Unternehmen in Summe rund 82,5 Mio. CAD brutto zu.

Gewaltiger Umbruch!

Hier geht es offensichtlichum mehr als nur Kapital. Es ist ein Indikator dafür, wie Uranprojekt-Entwickler ihre künftige Rolle im Energiemix sehen: als Spieler in einem Markt, der nach Jahrzehnten des Stillstands jetzt wieder Fahrt aufnimmt. IsoEnergy (WKN: A412Q0) will diese Chance nutzen, indem es nicht nur sein hochwertiges Larocque East Projekt im Athabasca Basin weiter erschließt, sondern auch bestehende Projekte wie die Tony-M-Mine in Utah voranbringt, für eine mögliche Wiederinbetriebnahme.

Fazit: Iso Energy (WKN: A412Q0): Ein Teil der weltweiten Energiewende?!

IsoEnergy (WKN: A412Q0) präsentiert sich für Investoren derzeit als äußerst vielversprechende Gelegenheit in einem Uranmarkt, der sich am Beginn einer neuen Wachstumsphase befindet. Mit dem hochgradigem Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken, einer der weltweit bekanntesten Regionen für hochgradige Uranvorkommen, verfügt das Unternehmen über ein Asset von außergewöhnlicher Qualität.

Die jüngsten Entwicklungen, insbesondere das Winterbohrprogramm 2026, zeigen, dass die Gesellschaft nicht nur Ressourcen definiert, sondern aktiv daran arbeitet, diese weiter auszubauen und neue Mineralisierungszonen zu erschließen. Gleichzeitig unterstreichen die erfolgreichen Kapitalmaßnahmen von Anfang des Jahres die Fähigkeit des Unternehmens, problemlos erhebliche Finanzierungsmittel für Exploration, Projektentwicklung und strategische Partnerschaften zu sichern.

Für Investoren bedeutet IsoEnergy (WKN: A412Q0) eine Kombination aus starker operativer Dynamik, klarer Wachstumsstrategie und robusten finanziellen Ressourcen. Die geographische Lage im Athabasca-Becken, die hervorragenden Ressourcenschätzungen und die geplanten Erweiterungsbohrungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit signifikanter Wertsteigerungen. Hinzu kommt die günstige Marktsituation: steigende Uranpreise, wachsende Nachfrage nach Kernenergie und geopolitische Faktoren, die Uran zu einem strategisch relevanten Rohstoff machen.

IsoEnergy (WKN: A412Q0) ist damit nicht nur ein Explorationsunternehmen, sondern ein potenzieller Wachstumstreiber in einem Sektor mit langfristigem strukturellem Aufwärtspotenzial, was es für Investoren zu einer spannenden Positionierung im Energiemarkt der Zukunft macht.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen und zukunftsgerichtete Meinungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Dieser Werbeartikel wurde am 13.02.2026 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

