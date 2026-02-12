ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
- Deutsche Bank bleibt bei Michelin auf "Buy"
- Kursziel von 35 Euro festgelegt, positiv bewertet
- Umfangreicher Aktienrückkauf überrascht Analysten
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Aktienrückkauf des französischen Reifenherstellers sei umfangreicher als gedacht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/la
