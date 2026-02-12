    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: kaufenvorwärtsNachricht

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

    • Deutsche Bank bleibt bei Michelin auf "Buy"
    • Kursziel von 35 Euro festgelegt, positiv bewertet
    • Umfangreicher Aktienrückkauf überrascht Analysten
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Aktienrückkauf des französischen Reifenherstellers sei umfangreicher als gedacht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 35 Euro



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
