Tick Trading Software AG: 0,85 EUR Dividende für 2024/2025 vorgeschlagen
Starke Zahlen, höhere Dividende und ein klarer Transformationskurs: Die tick Trading Software AG stellt die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase.
- Die tick Trading Software AG schlägt eine Dividende von 0,85 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor, im Vergleich zu 0,50 EUR im Vorjahr.
- Der Jahresüberschuss für 2024/2025 steigt um 68 % auf 2.111 TEUR, während der Umsatz um 9,3 % auf 9.152 TEUR wächst.
- Die Eigenkapitalquote der tick Trading Software AG liegt bei über 80 %, was auf eine solide Vermögenslage hinweist.
- Im Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Transformationsjahr erwartet, mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 600 TEUR bis 900 TEUR, bedingt durch den Verlust wichtiger Kunden.
- Die Gesellschaft plant, ihr Leistungsportfolio um ein Consultingangebot für den Finanzsektor zu erweitern, das im ersten Quartal 2026 startet.
- Der vollständige Geschäftsbericht wird Mitte März 2026 auf der Website der tick-TS AG veröffentlicht.
