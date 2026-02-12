    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTick Trading Software AktievorwärtsNachrichten zu Tick Trading Software
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tick Trading Software AG: 0,85 EUR Dividende für 2024/2025 vorgeschlagen

    Starke Zahlen, höhere Dividende und ein klarer Transformationskurs: Die tick Trading Software AG stellt die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase.

    Tick Trading Software AG: 0,85 EUR Dividende für 2024/2025 vorgeschlagen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Die tick Trading Software AG schlägt eine Dividende von 0,85 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024/2025 vor, im Vergleich zu 0,50 EUR im Vorjahr.
    • Der Jahresüberschuss für 2024/2025 steigt um 68 % auf 2.111 TEUR, während der Umsatz um 9,3 % auf 9.152 TEUR wächst.
    • Die Eigenkapitalquote der tick Trading Software AG liegt bei über 80 %, was auf eine solide Vermögenslage hinweist.
    • Im Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Transformationsjahr erwartet, mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 600 TEUR bis 900 TEUR, bedingt durch den Verlust wichtiger Kunden.
    • Die Gesellschaft plant, ihr Leistungsportfolio um ein Consultingangebot für den Finanzsektor zu erweitern, das im ersten Quartal 2026 startet.
    • Der vollständige Geschäftsbericht wird Mitte März 2026 auf der Website der tick-TS AG veröffentlicht.

    Der Kurs von Tick Trading Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,24 % im Plus.


    Tick Trading Software

    0,00 %
    +6,00 %
    -3,64 %
    +2,58 %
    -5,36 %
    -26,39 %
    -53,48 %
    ISIN:DE000A35JS99WKN:A35JS9





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tick Trading Software AG: 0,85 EUR Dividende für 2024/2025 vorgeschlagen Starke Zahlen, höhere Dividende und ein klarer Transformationskurs: Die tick Trading Software AG stellt die Weichen für ihre nächste Wachstumsphase.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     