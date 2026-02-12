    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Dell Technologies Registered (C) Aktie unter starkem Abgabedruck - 12.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher Verluste von -4,71 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.

    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Dell Technologies Registered (C) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.02.2026

    Mit einer Performance von -4,71 % musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 99,71, mit einem Minus von -4,71 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Dell Technologies Registered (C) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -13,90 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -0,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,00 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine negative Entwicklung von -4,24 % erlebt.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,33 %
    1 Monat +1,00 %
    3 Monate -13,90 %
    1 Jahr -4,19 %

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 334 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,29 Mrd. € wert.

    Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Dell Technologies mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln


    In dieser Analyse haben wir für Sie aus 30 verschiedenen Optionsstrategien eine Tradeidee herausgefiltert, um die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Dell Technologies zu handeln. Die Strategien wurden auf verschiedene Zeiträume getestet, vor und nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,24 %. IBM notiert im Plus, mit +0,41 %. NetApp notiert im Minus, mit -3,38 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -2,25 % HP notiert im Minus, mit -3,76 %.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dell Technologies Registered (C)

    -3,50 %
    -0,33 %
    +1,00 %
    -13,90 %
    -4,19 %
    +158,60 %
    +218,46 %
    +754,97 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP



