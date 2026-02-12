WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 276 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftszahlen für 2025 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei bestätigt./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 208,8EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 276

Kursziel alt: 276

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



