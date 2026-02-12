Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software ...

Check Point Software veröffentlicht Finanzergebnisse für Q4 und das komplette Jahr 2025 Tel Aviv, Israel (ots) - Check Point Software Technologies Ltd. (https://protec t.checkpoint.com/v2/___http:/www.checkpoint.com___.YzJlOmNwYWxsOmM6bzo4NzQ5NDcwY TIzMGViY2Q2NjJiNGQ4ZGIyMzczZGJmNzo2OjI4ZWI6NzY1MDZkYmY4NjYyMzEwODE3NDI2MWNmNDQxO Tg0OTY2NzI2MjQzZGVjYzJmNzViM2JlMWIxYTA3ZjM5YzYwZTpwOlQ) (NASDAQ: CHKP), gibt seine Finanzergebnisse für das Q4 und das gesamte Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 bekannt.

- Berechnete Rechnungsbeträge* erreichten 1.039 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Remaining Performance Obligation (RPO)**: 2.728 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Gesamtumsatz: 745 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Umsatzerlöse aus Security Subscriptions: 325 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- GAAP-Betriebsergebnis: 233 Millionen US-Dollar, was 31 Prozent des Umsatzes entspricht

- Non-GAAP-Betriebsergebnis: 302 Millionen US-Dollar, was 41 Prozent des Umsatzes entspricht

- GAAP-Gewinn pro Aktie***: 2,81 US-Dollar, ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Non-GAAP-Gewinn pro Aktie***: 3,40 US-Dollar, ein Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr



Highlights 2025



- Berechnete Rechnungsbeträge* erreichten 2.906 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Gesamtumsatz: 2.725 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Umsatz aus Security Subscriptions: 1.219 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- GAAP-Gewinn pro Aktie***: 9,62 US-Dollar, ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr

- Non-GAAP-Gewinn pro Aktie***: 11,89 US-Dollar, ein Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr



Die komplette Meldung inklusive der Erläuterungen lesen Sie hier: https://ots.de/q2ohcv



