    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Q4 2025: Umsatz steigt um 6% auf 745 Millionen USD.
    • GAAP-Gewinn pro Aktie erreicht 2,81 USD (+22%).
    • Gesamtumsatz 2025: 2.725 Millionen USD (+6%).
    OTS - Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Check Point Software veröffentlicht Finanzergebnisse für Q4 und das komplette Jahr 2025
    Tel Aviv, Israel (ots) - Check Point Software Technologies Ltd. (https://protec t.checkpoint.com/v2/___http:/www.checkpoint.com___.YzJlOmNwYWxsOmM6bzo4NzQ5NDcwY TIzMGViY2Q2NjJiNGQ4ZGIyMzczZGJmNzo2OjI4ZWI6NzY1MDZkYmY4NjYyMzEwODE3NDI2MWNmNDQxO Tg0OTY2NzI2MjQzZGVjYzJmNzViM2JlMWIxYTA3ZjM5YzYwZTpwOlQ) (NASDAQ: CHKP), gibt seine Finanzergebnisse für das Q4 und das gesamte Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 bekannt.

    Highlights Q4 2025

    - Berechnete Rechnungsbeträge* erreichten 1.039 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Remaining Performance Obligation (RPO)**: 2.728 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Gesamtumsatz: 745 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Umsatzerlöse aus Security Subscriptions: 325 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - GAAP-Betriebsergebnis: 233 Millionen US-Dollar, was 31 Prozent des Umsatzes entspricht
    - Non-GAAP-Betriebsergebnis: 302 Millionen US-Dollar, was 41 Prozent des Umsatzes entspricht
    - GAAP-Gewinn pro Aktie***: 2,81 US-Dollar, ein Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Non-GAAP-Gewinn pro Aktie***: 3,40 US-Dollar, ein Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr

    Highlights 2025

    - Berechnete Rechnungsbeträge* erreichten 2.906 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Gesamtumsatz: 2.725 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Umsatz aus Security Subscriptions: 1.219 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - GAAP-Gewinn pro Aktie***: 9,62 US-Dollar, ein Anstieg von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr
    - Non-GAAP-Gewinn pro Aktie***: 11,89 US-Dollar, ein Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr

    Die komplette Meldung inklusive der Erläuterungen lesen Sie hier: https://ots.de/q2ohcv

    Pressekontakt:

    Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG
    Auf der Eierwiese 1
    82031 Grünwald
    Tel.: 089 74747058-0
    mailto:info@kafka-kommunikation.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/6215791 OTS: Check Point Software Technologies Ltd.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS Check Point Software Technologies Ltd. / Check Point Software ... Check Point Software Technologies Ltd. (https://protec t.checkpoint.com/v2/___http:/www.checkpoint.com___.YzJlOmNwYWxsOmM6bzo4NzQ5NDcwY TIzMGViY2Q2NjJiNGQ4ZGIyMzczZGJmNzo2OjI4ZWI6NzY1MDZkYmY4NjYyMzEwODE3NDI2MWNmNDQxO …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     