RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach einer Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen von 245 auf 270 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Mark Fielding hob am Donnerstagmittag seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 in Reaktion auf starke Quartalsergebnisse und den verbesserten Ausblick./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,90 % und einem Kurs von 272,1EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.





