JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 5,35 auf 5,45 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Craig McDowell ging am Mittwochabend auf die Bilanz des Sensorenspezialisten ein. Sie sei mittlerweile in einer deutlich besseren Verfassung. Es gebe aber immer noch viele Unklarheiten für die Aktienstory./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,77 % und einem Kurs von 9,57EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Craig A. McDowell
Analysiertes Unternehmen: AMS-Osram
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 5,45
Kursziel alt: 5,35
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
