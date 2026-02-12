JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMS-Osram von 5,35 auf 5,45 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Craig McDowell ging am Mittwochabend auf die Bilanz des Sensorenspezialisten ein. Sie sei mittlerweile in einer deutlich besseren Verfassung. Es gebe aber immer noch viele Unklarheiten für die Aktienstory./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,77 % und einem Kurs von 9,57EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.