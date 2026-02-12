JPMORGAN stuft MCDONALDS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse der Fast-Food-Kette rechtfertigten im Allgemeinen die zuletzt positive Stimmung rund um die Aktie, schrieb John Ivankoe am Donnerstag. Der Konzern sei dabei, die zuvor an besser spezialisierte Unternehmen verlorene Aufmerksamkeit zurückzugewinnen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:10 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 275,7EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: John Ivankoe

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

