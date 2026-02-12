BAADER BANK stuft KWS Saat auf 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Add" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb Volker Bosse am Donnerstag. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr wurde gekappt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:38 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 67,40EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
