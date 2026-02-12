BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Expertengespräch zum Thema Zementpreise mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Tom Zhang berichtete am Mittwochabend von seinem Treffen mit Philipp Schadendorf, dem Chef des Betonherstellers Thomas. Der kurzfristige Preistrend bei Zement wirke positiv, schrieb der Experte. Die Komplexität des Emissionshandelssystems gebe zwar Anlass zur Sorge, doch die politischen Maßnahmen sollten nur langsam voranschreiten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 22:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,61 % und einem Kurs von 200,7EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

