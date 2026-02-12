BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Expertengespräch zum Thema Zementpreise mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Tom Zhang berichtete am Mittwochabend von seinem Treffen mit Philipp Schadendorf, dem Chef des Betonherstellers Thomas. Der kurzfristige Preistrend bei Zement wirke positiv, schrieb der Experte. Die Komplexität des Emissionshandelssystems gebe zwar Anlass zur Sorge, doch die politischen Maßnahmen sollten nur langsam voranschreiten./tih/ag
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,61 % und einem Kurs von 200,7EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.
