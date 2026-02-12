BERNSTEIN RESEARCH stuft Hermes auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2650 Euro auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern halte Kurs, mit übertroffenen Erwartungen im Geschäftsjahr 2025, schrieb Luca Solca am Donnerstag. Ins Jahr 2026 sei man mit viel Zuversicht gestartet./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:34 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 2.177EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2650

Kursziel alt: 2650

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

