JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Halbjahr mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsabwickler habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, während der Ausblick auf das Jahr 2026 unter dem Analystenkonsens liege, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Das Unternehmen bleibe aber eins von extrem hoher Wachstumsdynamik./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,48 % und einem Kurs von 971EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2450
Kursziel alt: 2450
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
