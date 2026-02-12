JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Halbjahr mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsabwickler habe gewinnseitig die Erwartungen übertroffen, während der Ausblick auf das Jahr 2026 unter dem Analystenkonsens liege, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Das Unternehmen bleibe aber eins von extrem hoher Wachstumsdynamik./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,48 % und einem Kurs von 971EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2450

Kursziel alt: 2450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

