BERNSTEIN RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die erhöhte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr zeuge von Optimismus, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Selbst eine kleine Umsatzüberraschung sei unter dem Strich sehr positiv angekommen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 271,8EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte