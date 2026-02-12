    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Krise bei Druck, Auto und Bau

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geschäft mit Farben schrumpft in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Farbenindustrie in Deutschland schrumpft um 2,8%.
    • Umsatz sank auf 5,8 Milliarden Euro, Exporte steigen.
    • Hoffnung auf Bau-Booster der Regierung für Stabilität.
    Krise bei Druck, Auto und Bau - Geschäft mit Farben schrumpft in Deutschland
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts der Krise in der Druck- und Autobranche sowie im Wohnungsbau schrumpft das Geschäft mit Farben in Deutschland. 2025 sank die Verkaufsmenge der Lack- und Druckfarbenindustrie um 2,8 Prozent auf 1,4 Millionen Tonnen, wie der Branchenverband VdL in Frankfurt mitteilte. Die Konjunkturflaute belaste die Branche, die hierzulande rund 30.000 Menschen beschäftigt und dieses Jahr einen weiteren Rückgang erwartet.

    So gab es bei Industrielacken, wo die Autobranche wichtigster Abnehmer ist, deutliche Einbußen bei Reparaturlacken sowie im Geschäft mit Lacken für Möbel, das mit der Konsumflaute bei Verbrauchern ebenfalls schwächelt.

    Mit dem stockenden Wohnungsbau ging es zudem bei den verkauften Bautenfarben und Putzen abwärts. Profi-Bauherren halten sich ebenso zurück wie Privathaushalte, die angesichts hoher Baupreise auf Reparaturen verzichten. Deutlich schrumpfte zudem das Geschäft mit Druckfarben.

    Unter dem Strich sank der Umsatz im Inland um rund 1,2 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, während die Exporte leicht auf 3,7 Milliarden Euro zulegten.

    Die deutsche Wirtschaft liege nach Jahren der Flaute auf dem Niveau von 2019, sagte VdL-Präsident Harald Borgholte. Der Verband setzt Hoffnung auf den Bau-Booster der Bundesregierung, die den Wohnungsbau und damit auch die Farbenindustrie stützen könnte. Zudem seien im Exportgeschäft 2026 moderate Zuwächse zu erwarten./als/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Krise bei Druck, Auto und Bau Geschäft mit Farben schrumpft in Deutschland Angesichts der Krise in der Druck- und Autobranche sowie im Wohnungsbau schrumpft das Geschäft mit Farben in Deutschland. 2025 sank die Verkaufsmenge der Lack- und Druckfarbenindustrie um 2,8 Prozent auf 1,4 Millionen Tonnen, wie der Branchenverband …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     