IQVIA Holdings Aktie im freien Fall - -7,70 % - 12.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,70 % verliert die IQVIA Holdings Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der IQVIA Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,21 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,70 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

IQVIA Holdings ist ein führendes Unternehmen in der Gesundheitsdatenanalyse und klinischen Forschung, das innovative Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung bietet. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und einer starken globalen Präsenz hebt sich IQVIA durch die Integration von Big Data und KI von der Konkurrenz ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von IQVIA Holdings mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,57 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die IQVIA Holdings Aktie damit um -20,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IQVIA Holdings eine negative Entwicklung von -28,82 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

IQVIA Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,08 % 1 Monat -34,25 % 3 Monate -27,57 % 1 Jahr -24,23 %

Informationen zur IQVIA Holdings Aktie

Es gibt 170 Mio. IQVIA Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,59 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von IQVIA Holdings

Thermo Fisher Scientific, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,90 %.

IQVIA Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die IQVIA Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IQVIA Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.