Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen EU-Kommission
Für Sie zusammengefasst
- EPPO ermittelt gegen die Europäische Kommission.
- Thema: Verkauf von Immobilien an Belgien.
- Europäische Kommission bestätigt die Ermittlungen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) ermittelt gegen die Europäische Kommission. Es gehe um den Verkauf von Immobilien an den belgischen Staat, wie die Europäische Kommission selbst bestätigte./tre/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen