    Fielmann erzielt Rekordüberschuss - Aktie an MDax-Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • Fielmann erzielt 2025 Rekordüberschuss von 205 Mio. Euro.
    • Dividende steigt um 20 % auf 1,40 Euro je Aktie.
    • Umsatz wächst um 7,4 % auf 2,4 Mrd. Euro.
    Foto: sven simon/rene traut - picture alliance

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Fielmann -Gruppe, die Brillen und Hörgeräte anbietet, hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordüberschuss erzielt. Dieser stieg um fast ein Drittel auf 205 Millionen Euro, teilte das familiengeführte Unternehmen aus Hamburg anhand vorläufiger Zahlen am Donnerstag mit. Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,40 Euro je Aktie erhalten, gut ein Fünftel mehr als im Vorjahr.

    Die Aktie baute ihre Gewinne nach der Veröffentlichung aus und notierte am frühen Nachmittag mit einem Aufschlag von 7,7 Prozent an der MDax-Spitze. Baader-Analyst Volker Bosse zufolge ist Fielmann für weiteres Wachstum gut positioniert.

    Der Umsatz wuchs zum Vorjahr um 7,4 Prozent auf vorläufig 2,4 Milliarden Euro - und damit schwächer als in den zwei Vorjahren, wie es hieß. Im Inland fiel das Umsatzplus des international tätigen Unternehmens mit 4 Prozent unterdurchschnittlich aus. Fielmann beklagt eine schwache Konsumstimmung.

    In den USA, wo Fielmann in vergangenen Jahren mit SVS Vision und Shopko Optical Zukäufe getätigt hat, steigerte das Unternehmen den Umsatz dagegen deutlich - um 46 Prozent. In der Mitteilung ist die Entwicklung nicht näher begründet.

    Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen des Konzerns, der mehr als 24.000 Mitarbeiter beschäftigt, lag vorläufig bei 581 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus um 18,2 Prozent.

    Den Ausblick auf 2026 und den Geschäftsbericht wird das Unternehmen am 30. April veröffentlichen./lkm/DP/nas

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,88 % und einem Kurs von 44,50 auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +8,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Mrd..

    Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +25,00 %/+52,27 % bedeutet.




