JPMORGAN stuft British American Tobacco auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Das Geschäftsjahr sei weitgehend erwartungsgemäß abgeschlossen worden, schrieb Philip Spain am Donnerstag. Etwas enttäuschen könnte indes der Ausblick für das Geschäft mit Alternativen für klassische Zigaretten./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 49,90EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Philip Spain
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,5
Kursziel alt: 41,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Spain
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41,5
Kursziel alt: 41,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte