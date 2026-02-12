JPMORGAN stuft British American Tobacco auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 4150 Pence auf "Neutral" belassen. Das Geschäftsjahr sei weitgehend erwartungsgemäß abgeschlossen worden, schrieb Philip Spain am Donnerstag. Etwas enttäuschen könnte indes der Ausblick für das Geschäft mit Alternativen für klassische Zigaretten./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 49,90EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Philip Spain

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41,5

Kursziel alt: 41,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



