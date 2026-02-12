BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Nach einem operativ und kursseitig lustlosen Jahr 2025 sei die Aktie gut ins neue Jahr gestartet, schrieb Callum Elliott am Donnerstag nach Zahlen. Der Konsumgütersektor profitiere in der Branchenbrotration von der Anlegersuche nach geringeren KI-Gefahren. Die Kursgewinne hätten aber die Latte für den Geschäftsbericht hoch gelegt. Der Ausblick könnte da etwas enttäuschen./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.