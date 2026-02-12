JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 11,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bilanz des ersten Geschäftsquartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Cashflow sei allerdings schwächer gewesen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,49 % und einem Kurs von 11,37EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11,10

Kursziel alt: 11,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



