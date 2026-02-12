JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 11,10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bilanz des ersten Geschäftsquartals habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag. Der Cashflow sei allerdings schwächer gewesen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,49 % und einem Kurs von 11,37EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,10
Kursziel alt: 11,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11,10
Kursziel alt: 11,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte