BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Jenaer hätten ihre im Januar veröffentlichten Eckdaten nun mit den vollständigen Zahlen bestätigt, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstag./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 26,32EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.





