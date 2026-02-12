BERNSTEIN RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts einer erneuten Verschiebung des Geschäftsberichts von 25,68 auf 18,90 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Underperform" wegen der anhaltenden Unsicherheit, was die Bilanzierungsprobleme betreffe. Anleger sollten sich anderswo umsehen, solange die Bilanz nicht von der Aufsichtsbehörde geprüft, auditiert und zertifiziert werde./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 10:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 19,36EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Delphine Le Louet
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 18,90
Kursziel alt: 25,68
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
