BERNSTEIN RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts einer erneuten Verschiebung des Geschäftsberichts von 25,68 auf 18,90 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf "Underperform" wegen der anhaltenden Unsicherheit, was die Bilanzierungsprobleme betreffe. Anleger sollten sich anderswo umsehen, solange die Bilanz nicht von der Aufsichtsbehörde geprüft, auditiert und zertifiziert werde./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 09:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 10:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 19,36EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Delphine Le Louet

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18,90

Kursziel alt: 25,68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



