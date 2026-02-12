JPMORGAN stuft T-Mobile US auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti sieht auch für die aktualisierten Jahresziele noch Spielraum, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:33 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 184,6EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



