DZ BANK stuft ASTRAZENECA auf 'Halten'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen von 12900 auf 15100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick des Pharmakonzerns hätten jeweils im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die Langfristziele der Briten, die bestätigt worden seien./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 171,9EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
