DZ BANK stuft ASTRAZENECA auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen von 12900 auf 15100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal und der Ausblick des Pharmakonzerns hätten jeweils im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden die Langfristziele der Briten, die bestätigt worden seien./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 171,9EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Elmar Kraus

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

