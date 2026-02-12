JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 25,07 auf 24,44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei genauerem Hinsehen seien die Zahlen des Einzelhändlers nicht ganz so gut wie auf den ersten Blick, schrieb Borja Olcese am Mittwochabend in seinem Resümee. Die starke Kursreaktion sei unbegründet./rob/ag/mis
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 38,59EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.
