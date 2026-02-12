    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize
    JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

    JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 25,07 auf 24,44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei genauerem Hinsehen seien die Zahlen des Einzelhändlers nicht ganz so gut wie auf den ersten Blick, schrieb Borja Olcese am Mittwochabend in seinem Resümee. Die starke Kursreaktion sei unbegründet./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Borja Olcese
    Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 24,44
    Kursziel alt: 25,07
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



