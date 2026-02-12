JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 345 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den neuen Ausblick nach unten an. Die Aussichten für den Optikkonzern in den kommenden fünf Jahren blieben aber gut./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 266,2EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 345
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 335
Kursziel alt: 345
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte