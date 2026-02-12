JPMORGAN stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 345 auf 335 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Chiara Battistini passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den neuen Ausblick nach unten an. Die Aussichten für den Optikkonzern in den kommenden fünf Jahren blieben aber gut./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,44 % und einem Kurs von 266,2EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.