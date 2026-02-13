    StartseitevorwärtsFondsvorwärtsMultiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR FondsvorwärtsNachrichten zu Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund A-EUR

    Marktkommentar

    Martin Friedrich (Lansdowne Partners Austria): Anlageklassen-Ausblick 2026: Ein Jahr der Überraschungen?

    Zu Beginn jedes Jahres präsentieren wir unsere (manchmal unkonventionelle) Einschätzung zu Anlageklassen.

    Januar 2026

    Zu Beginn jedes Jahres präsentieren wir unsere (manchmal unkonventionelle) Einschätzung zu Anlageklassen. Zugegebenermaßen sind diese rein modellgenerierten Empfehlungen über einen Zeitraum von 12 Monaten nicht besonders zuverlässig. Dafür bieten sie die Möglichkeit, sich vom vorherrschenden Marktnarrativ abzukoppeln. Die Betrachtung der Welt durch die Linse ökonometrischer Modelle liefert eine frische, emotionsfreie Perspektive. Wir nutzen diese Gelegenheit auch, um unsere Einschätzungen früherer Jahre zu überprüfen und legen Rechenschaft über unsere Treffgenauigkeit ab.

    Wir geben gerne zu, dass unsere Kristallkugel – egal wie viel Arbeit wir hineinstecken – nicht besonders klar ist. Um es mit John Allen Paulus auszudrücken: 

    In der Finanzwelt ist die einzige Gewissheit die Ungewissheit selbst. In diesem Sinne ist unsere Behauptung, dass das Jahr 2026 Überraschungen mit sich bringen wird, an sich keine besonders aufschlussreiche Aussage. Wir finden es daher weitaus interessanter, dass viele Investoren trotz gegenteiliger Evidenz weiterhin starke Überzeugungen über die Zukunft haben.

    (...)


    Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.






    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
