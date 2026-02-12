    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMcDonald's AktievorwärtsNachrichten zu McDonald's

    ROUNDUP

    Billigere Menüs treiben McDonald's an - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • McDonald's Umsatz in den USA steigt um 6,8 Prozent.
    • Günstige Menü-Angebote fördern Wachstum und Nachfrage.
    • Quartalsdividende wird um fünf Prozent erhöht.
    CHICAGO (dpa-AFX) - Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote hat McDonald's in den Vereinigten Staaten Ende 2025 zu beschleunigtem Wachstum verholfen. Im vierten Quartal stieg der Umsatz im US-Markt auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 6,8 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur ein Plus von 5,4 Prozent erwartet. Ein Jahr zuvor hatte allerdings ein Ausbruch von Kolibakterien das Geschäft in dem Land gebremst.

    Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten vom Mittwochabend am Donnerstag positiv aufgenommen: Im frühen US-Handel gewann die McDonald's-Aktie ein Prozent.

    Weltweit wuchsen die Verkäufe des Fast-Food-Konzerns auf vergleichbarer Basis um 5,7 Prozent und damit deutlich stärker als am Markt erwartet. In Dollar gerechnet wuchs der tatsächliche Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf sieben Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 2,16 Milliarden Dollar, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

    Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: Der Konzern hebt die Quartalsdividende um fünf Prozent auf 1,86 Dollar je Aktie an.

    McDonald's und andere Schnellrestaurant-Ketten hatten in den USA zuletzt günstigere Menü-Bündel ab Preisen von 5 Dollar ins Angebot aufgenommen. Zuvor hatten Menschen mit geringeren Einkommen ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants wegen der hohen Lebenshaltungskosten spürbar zurückgefahren. McDonald's-Chef Chris Kempczinski sagte, McDonald's habe seinen Kunden zugehört.

    Auf die Zahlen des Gesamtjahrs hatte die Nachfrage nach den günstigeren Menüs noch keine so großen Auswirkungen. So wuchsen die Verkäufe auf vergleichbarer Basis 2025 in den USA nur um 2,1 Prozent. Weltweit kam ein vergleichbares Plus von 3,1 Prozent heraus, und der Umsatz in Dollar kletterte um vier Prozent auf 26,9 Milliarden Dollar nach oben. Der Überschuss stieg um vier Prozent auf 8,56 Milliarden Dollar./so/stw/err/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 271 auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 197,98 Mrd..

    McDonald's zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 332,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 380,00USD was eine Bandbreite von +9,91 %/+36,94 % bedeutet.




