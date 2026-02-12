Cisco hebt nach gutem Quartal Jahresprognose - Anleger nicht zufrieden

Die im Dow Jones und Nasdaq 100 gelistete Cisco-Aktie gab im frühen US-Handel dennoch um knapp sieben Prozent nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe./he/so

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,46 % und einem Kurs von 65,92 auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -7,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 253,70 Mrd..

Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 73,00US-Dollar was eine Bandbreite von +8,95 %/+13,62 % bedeutet.