JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Die künftige Konzernchefin Belen Garijo verfüge über viel Branchenexpertise und Erfahrung, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Da sie zudem lange bei Sanofi gearbeitet habe, sei sie bestens für die Führungsrolle beim französischen Pharmakonzern geeignet./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,96 % und einem Kurs von 79,24EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
