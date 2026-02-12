EU-Sorgenkind zwischen Schulden, Inflation und ehrgeizigen Plänen

Das erklärte Ziel des Bukarester Finanzressorts ist ambitioniert: Bis Ende 2026 sollen die Renditen für rumänische Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg unter die Marke von 6 Prozent fallen. Aktuell rentieren 10-jährige Papiere bei etwa 6,45 Prozent und selbst einjährige Bonds rentieren über der Marke.

Von der "Perle des Ostens" zum "Sorgenkind der EU": Wer derzeit auf die nackten Zahlen der rumänischen Wirtschaft blickt, braucht starke Nerven. Mit einer Inflation, die hartnäckig bei fast 10 Prozent verharrt, und Bond-Renditen, die zu den höchsten der Europäischen Union zählen, steht das Land am Schwarzen Meer unter massivem Druck. Doch Finanzminister Alexandru Nazare hat einen Plan – und er nennt ihn nichts Geringeres als ein "nationales Projekt".

Ein Erfolg dieses Vorhabens hängt an einem seidenen Faden und vor allem am Vertrauen der Ratingagenturen. Aktuell steht Rumänien bei Fitch nur eine einzige Stufe über dem sogenannten "Junk-Status" (Ramschniveau), und das mit einem negativen Ausblick. Ein Abrutschen in diesen Bereich wäre fatal: Institutionelle Anleger müssten rumänische Papiere massenhaft abstoßen, die Zinslast für den ohnehin klammen Staat würde explodieren.

Das Kernproblem ist das Staatsdefizit. Rumänien leidet unter der weitesten fiskalischen Lücke in der gesamten EU. Ministerpräsident Ilie Bolojan führt eine fragile Vier-Parteien-Koalition an, die sich zwar zur EU-Integration bekennt, aber beim Tempo der Reformen regelmäßig zerstreitet.

Das Ziel für dieses Jahr ist es, das Defizit auf 6,2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu drücken. Zum Vergleich: Für Deutschland werden 4,00 bis 4,75 Prozent für 2026 prognostiziert. Doch der Weg dahin führt über schmerzhafte Einschnitte in der öffentlichen Verwaltung – ein politisches Minenfeld, besonders angesichts erstarkender nationalistischer Kräfte im Land. "Ich glaube, 2025 war der Moment, in dem alle großen Parteien begriffen haben, dass Disziplin alternativlos ist", gibt sich Nazare im Interview mit Bloomberg optimistisch.

Während regionale Nachbarn wie Tschechien (ca. 1,6 Prozent Inflation) oder Ungarn (ca. 3,3 Prozent) die Teuerungswelle weitgehend gebrochen haben, tanzt Rumänien mit fast 10 Prozent aus der Reihe. Die Kombination aus steigenden Löhnen, Steuererhöhungen zur Defizitbekämpfung und der schrittweisen Aufhebung der Energiepreisdeckelungen wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die Preise.

Anleger reagieren gespalten. Einerseits locken die hohen Renditen – ein satter Aufschlag gegenüber deutschen Bundesanleihen, die bei lediglich 2,79 Prozent rentieren. Andererseits ist das Währungsrisiko des Leu (RON) nicht zu unterschätzen, solange die Inflation die Kaufkraft aushöhlt. Noch in diesem Monat will Nazare das Budget für 2026 durch das Parlament bringen. Es wird die Reifeprüfung für die Regierung Bolojan. Gelingt der Spagat zwischen notwendigen Sparmaßnahmen und der Förderung des Wirtschaftswachstums, könnten die Renditen tatsächlich fallen.

Eine Feuerprobe kommt am morgigen Freitag: Dann steht die nächste Bewertung durch Fitch Ratings an. Es wird sich zeigen, ob die Märkte den "ambitionierten Kurs" des Finanzministers kaufen – oder ob Rumänien weiterhin den hohen Preis für seine politische Instabilität zahlen muss.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion