Börsenstart USA - 12.02. - Dow Jones stark +0,37 %

Der Dow Jones steht bei 50.309,90 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.

Top-Werte: Boeing +2,23 %, Goldman Sachs Group +1,92 %, Sherwin-Williams +1,89 %, Walmart +1,81 %, The Home Depot +1,63 %

Flop-Werte: IBM -3,23 %, Cisco Systems -3,07 %, Walt Disney -2,82 %, Apple -1,36 %, Amazon -1,33 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.136,17 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +10,38 %, Western Digital +7,77 %, Exelon +4,91 %, MercadoLibre +4,04 %, T-Mobile US +3,68 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -14,75 %, Shopify -6,72 %, Alnylam Pharmaceuticals -4,43 %, Netflix -3,78 %, Take-Two Interactive Software -3,39 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:59) bei 6.948,99 PKT und steigt um +0,08 %.

Top-Werte: Zebra Technologies (A) +17,88 %, Seagate Technology Holdings +10,38 %, Akamai Technologies +9,50 %, International Flavors & Fragrances +9,09 %, Iron Mountain +9,01 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -14,75 %, Baxter International -13,64 %, CBRE Group Registered (A) -9,56 %, Zoetis Registered (A) -5,68 %, Hewlett Packard Enterprise -5,67 %