Börsenstart USA - 12.02. - Dow Jones stark +0,37 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 50.309,90 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.
Top-Werte: Boeing +2,23 %, Goldman Sachs Group +1,92 %, Sherwin-Williams +1,89 %, Walmart +1,81 %, The Home Depot +1,63 %
Flop-Werte: IBM -3,23 %, Cisco Systems -3,07 %, Walt Disney -2,82 %, Apple -1,36 %, Amazon -1,33 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:48) bei 25.136,17 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Seagate Technology Holdings +10,38 %, Western Digital +7,77 %, Exelon +4,91 %, MercadoLibre +4,04 %, T-Mobile US +3,68 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -14,75 %, Shopify -6,72 %, Alnylam Pharmaceuticals -4,43 %, Netflix -3,78 %, Take-Two Interactive Software -3,39 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:59) bei 6.948,99 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Zebra Technologies (A) +17,88 %, Seagate Technology Holdings +10,38 %, Akamai Technologies +9,50 %, International Flavors & Fragrances +9,09 %, Iron Mountain +9,01 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -14,75 %, Baxter International -13,64 %, CBRE Group Registered (A) -9,56 %, Zoetis Registered (A) -5,68 %, Hewlett Packard Enterprise -5,67 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.