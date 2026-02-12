AppLovin Registered (A) Aktie bricht zweistellig ein - -14,71 % - 12.02.2026

Die AppLovin Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 325,95€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -14,71 % nachgegeben, was einem Verlust von -56,23 € entspricht. Die Talfahrt der AppLovin Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,73 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 325,95€, mit einem Minus von -14,71 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die AppLovin Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -30,10 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +9,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,54 %. Im Jahr 2026 gab es für AppLovin Registered (A) bisher ein Minus von -38,17 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,25 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,72 % 1 Monat -35,54 % 3 Monate -30,10 % 1 Jahr -1,08 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 99,88 Mrd.EUR € wert.

Da haben wir wieder ein gutes Händchen gehabt. Nach den starken Zahlen von Siemens schießen die Ende Januar empfohlenen Derivate in die Höhe und liegen rund 55 % und 28 % im Plus. Zudem bricht die Aktie der Telekom aus.

Trotz beeindruckender Quartalszahlen ist die Aktie von AppLovin (APP) nach der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen eingebrochen. Investoren und Analysten sind verwirrt: Wie kann es sein? Die Hintergründe.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.