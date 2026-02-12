    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    Dow im Plus und Techs mau

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Aktienmarkt zeigt geringe Bewegungen.
    • Dow Jones steigt um 0,36 % auf 50.302 Punkte.
    • Cisco-Aktien fallen trotz positiver Quartalszahlen.
    ROUNDUP/Aktien New York - Dow im Plus und Techs mau
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei Handelstagen mit geringfügigen Bewegungen in den wichtigsten Indizes ist der New Yorker Aktienmarkt auch zum Start am Donnerstag nur wenig vorangekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg in der ersten halben Stunde um 0,36 Prozent auf 50.302 Punkte.

    Der von Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq 100 gab seine Startgewinne ab und pendelte bei 25.192 Punkten um seinen Schlusskurs vom Vortag. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,19 Prozent auf 6.955 Zähler an.

    Der US-Aktienmarkt bewegt sich gleichwohl auf Rekordniveau. Er profitiert nicht nur von der Aussicht auf sinkende Zinsen und von der robusten Wirtschaft, sondern auch von der Hoffnung auf sprudelnde Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch zuletzt hat sich gezeigt, dass der Einsatz von KI auch traditionelle Geschäftsmodelle in vielen Branchen gefährden kann. Entsprechend hoch ist derzeit die Unsicherheit unter den Anlegern.

    Unter den Einzelwerten richtet sich der Fokus auf Cisco . Der Netzwerk-Ausrüster gilt eigentlich als einer der Profiteure vom KI-Boom, und so blickt das Unternehmen auch nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Dennoch sackten die Aktien um mehr als 8 Prozent ab. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe. Damit wurden Befürchtungen geweckt, dass die steigenden Preise für Speicherchips dem Unternehmen zusetzen könnten.

    Die Anteilscheine von McDonald's prallten nach einem Rekordhoch wieder zurück und gaben leicht nach. Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den Vereinigten Staaten hatte der Fastfood-Kette zu beschleunigtem Wachstum verholfen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Analyst Logan Reich von der kanadische Bank RBC.

    Insgesamt war im Dow auch am Donnerstag wieder mehr Old Economy gefragt, mit Caterpillar , Boeing und Walmart auf den vorderen Plätzen./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 203 auf Tradegate (12. Februar 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -7,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 253,70 Mrd..

    Cisco Systems zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 73,00US-Dollar was eine Bandbreite von +9,05 %/+13,72 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    
