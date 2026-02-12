JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42 auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.700,00GBP was eine Bandbreite von -27,82 %/+10.185,10 % bedeutet.