JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence
- JPMorgan belässt Unilever auf "Overweight" mit 5700 Pence.
- Q4-Ergebnisse über Erwartungen, Ausblick eher schwach.
- Keine größeren Änderungen am Konsens erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen leicht getoppt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Der Ausblick tendiere eher zum unteren Ende des mittelfristigen Wachstumsziels. Größere Änderungen am Konsens erwartet sie aber nicht./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:09 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42 auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.700,00GBP was eine Bandbreite von -27,82 %/+10.185,10 % bedeutet.
