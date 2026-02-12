Siltronic AG: Neue Prognose für 2026 sorgt für Aufsehen
Siltronic blickt mit verhaltener Zuversicht auf 2026: Umsatzrückgang, sinkendes EBIT, aber stabile Cashflows und gezielte Investitionen prägen den Ausblick.
Foto: Adobe Stock
- Siltronic AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht.
- Umsatz wird im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr erwartet.
- EBITDA-Marge wird zwischen 20 und 24 Prozent prognostiziert.
- Planmäßige Abschreibungen steigen auf 490 bis 520 Millionen Euro aufgrund von Investitionen in das 300 mm-Geschäft.
- Deutlicher Rückgang des EBIT im Vergleich zum Vorjahr wird erwartet.
- Investitionen werden signifikant auf 180 bis 220 Millionen Euro reduziert, während der Netto-Cashflow in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bleibt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SILTRONIC AG ist am 12.03.2026.
Der Kurs von SILTRONIC AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 53,18EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,40 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.962,50PKT (-0,91 %).
-7,24 %
+19,44 %
+13,28 %
+30,57 %
+35,07 %
-29,14 %
-59,58 %
+377,96 %
+39,15 %
