Devisen
Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1875 US-Dollar
- Euro fällt auf 1,1874 US-Dollar, vorher 1,1900.
- Dollar kostet jetzt 0,8421 Euro, vorher 0,8403.
- EZB setzt Referenzkurse für Pfund, Yen, Franken fest.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1874 (Mittwoch: 1,1900) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8421 (0,8403) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87110 (0,86990) britische Pfund, 182,52 (182,79) japanische Yen und 0,9142 (0,9136) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief