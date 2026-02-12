BERENBERG stuft Evonik auf 'Sell'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik nach einer Investorenveranstaltung mit Vorstandschef Christian Kullmann von 11,60 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Stimmung unter den Investoren in der Chemiebranche habe sich in den vergangenen zwei Wochen verbessert, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund seien Hoffnungen auf eine Verschiebung der CO2-Steuererhöhungen und eine Erholung der Nachfrage in Europa und den USA./ck/rob/he
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 16,19EUR auf Tradegate (12. Februar 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Evonik
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 11,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
