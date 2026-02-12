Siltronic erwartet schwaches Jahr - Umsatz dürfte 2026 sinken - Kursrutsch
- Siltronic erwartet 2026 schwaches Geschäftsjahr.
- Umsatz sinkt voraussichtlich im mittleren einstelligen Bereich.
- Aktie fiel um rund zehn Prozent nach der Meldung.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Halbleiterwafern Siltronic rechnet 2026 mit einem schwachen Jahr. Gründe seien die anhaltende US-Dollar-Schwäche, eine rückläufige 200 mm-Wafernachfrage und der fortgesetzte Preisdruck sowie die Anpassung der Fertigung, teilte die Beteiligung von Wacker Chemie am Donnerstag mit.
Der Umsatz dürfte vor diesem Hintergrund 2026 im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen, hieß es weiter. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 20 bis 24 Prozent betragen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte zum Vorjahr "deutlich" zurückgehen. Der Kurs der Aktie sackte am Nachmittag um rund zehn Prozent ab. Die Bilanz 2025 soll am 12. März veröffentlicht werden./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 82,75 auf Tradegate (12. Februar 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +11,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,30 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -38,61 %/+17,86 % bedeutet.
