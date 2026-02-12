Siltronic erwartet schwaches Jahr - Umsatz dürfte 2026 sinken - Kursrutsch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 82,75 auf Tradegate (12. Februar 2026, 16:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +11,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,30 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -38,61 %/+17,86 % bedeutet.