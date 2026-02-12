Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24

Das Anleger-Sentiment zu Scout24 im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen gefallen, was Bedenken über einen möglichen DAX-Ausstieg und eine sinkende Liquidität der Objekte aufwirft. Analysten senken das Kursziel auf 102,60 Euro, sehen jedoch langfristig Potenzial. Die Unzufriedenheit unter Maklern und die angespannte Marktlage verstärken die Sorgen um die zukünftige Kursentwicklung.