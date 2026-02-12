Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -8,89 %
Platz 1
Performance 1M: -16,24 %
Scout24
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 2
Performance 1M: -19,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Das Anleger-Sentiment zu Scout24 im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen gefallen, was Bedenken über einen möglichen DAX-Ausstieg und eine sinkende Liquidität der Objekte aufwirft. Analysten senken das Kursziel auf 102,60 Euro, sehen jedoch langfristig Potenzial. Die Unzufriedenheit unter Maklern und die angespannte Marktlage verstärken die Sorgen um die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Scout24 eingestellt.
RWE
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 3
Performance 1M: +13,82 %
Siemens
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 4
Performance 1M: +8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 6,46 %. Anleger sind begeistert von den starken Zahlen und der hohen Dividende von über 4 Mrd. Euro. Technische Analysen deuten auf eine Stabilisierung hin, nachdem ein Fehlausbruch überwunden wurde. Siemens zeigt sich als stabiler DAX-Wert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 5
Performance 1M: +12,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3% nachgegeben. Kritische Stimmen verweisen auf enttäuschende T-Mobile US-Zahlen und erwarten einen Rückgang auf 10-20€. Dennoch gibt es auch positive Ansichten bezüglich der Dividende und langfristigen Perspektiven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
DHL Group
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 6
Performance 1M: +7,49 %
Continental
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 7
Performance 1M: +6,07 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 8
Performance 1M: -4,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Boerse
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Börse im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Geschäftszahlen und eine erhöhte Dividende Optimismus wecken, äußern einige Anleger Bedenken über die Marktreaktion und einen möglichen Rückgang der Aktie. In den letzten 14 Tagen stieg die Aktie um 2%, was das Vertrauen stärkt, jedoch gibt es auch Sorgen über den Abverkauf und die Verteidigung wichtiger Kursmarken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 9
Performance 1M: -12,16 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 10
Performance 1M: -0,92 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 39,17%
|PUT: 60,83%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -21,67 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
