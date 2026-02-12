Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -7,67 %
Platz 1
Performance 1M: +13,27 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 2
Performance 1M: -37,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger auf eine Erholung des Kurses hoffen, insbesondere nach der Veröffentlichung der Ziele für 2026, gibt es auch Bedenken über eine mögliche weitere Abwärtsbewegung. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 3
Performance 1M: -23,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bechtle im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz positiver Quartalszahlen und einer 'Buy'-Einstufung durch Deutsche Bank Research, wurde das Kursziel gesenkt. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage und Bedenken über hohe Preise sowie eine vorsichtige Unternehmensführung belasten die Stimmung. Anleger zeigen sich unsicher über die zukünftige Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bechtle eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 4
Performance 1M: -3,48 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 5
Performance 1M: +12,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3% nachgegeben. Kritische Stimmen verweisen auf enttäuschende T-Mobile US-Zahlen und erwarten einen Rückgang auf 10-20€. Dennoch gibt es auch positive Ansichten bezüglich der Dividende und langfristigen Perspektiven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 6
Performance 1M: -9,79 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 7
Performance 1M: -17,71 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 8
Performance 1M: -8,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und Anleger äußern Bedenken über stagnierende Wachstumsprognosen und hohe Schulden. Der fairen Wert wird zwischen 8 und 9 Euro gesehen. Zudem gibt es Besorgnis über Leerverkäufe von 14 Millionen Aktien, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 9
Performance 1M: -24,11 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 10
Performance 1M: +5,16 %
1&1
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 11
Performance 1M: -1,07 %
