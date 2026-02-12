Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3% nachgegeben. Kritische Stimmen verweisen auf enttäuschende T-Mobile US-Zahlen und erwarten einen Rückgang auf 10-20€. Dennoch gibt es auch positive Ansichten bezüglich der Dividende und langfristigen Perspektiven.