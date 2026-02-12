Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -18,60 %
Tagesperformance: -18,60 %
Platz 1
Performance 1M: -36,78 %
Performance 1M: -36,78 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -6,01 %
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 2
Performance 1M: +1,52 %
Performance 1M: +1,52 %
Anheuser-Busch InBev
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 3
Performance 1M: +20,41 %
Performance 1M: +20,41 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 4
Performance 1M: +12,90 %
Performance 1M: +12,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3% nachgegeben. Kritische Stimmen verweisen auf enttäuschende T-Mobile US-Zahlen und erwarten einen Rückgang auf 10-20€. Dennoch gibt es auch positive Ansichten bezüglich der Dividende und langfristigen Perspektiven.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: +3,92 %
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 5
Performance 1M: +8,12 %
Performance 1M: +8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Anstieg von 6,46 %. Anleger sind begeistert von den starken Zahlen und der hohen Dividende von über 4 Mrd. Euro. Technische Analysen deuten auf eine Stabilisierung hin, nachdem ein Fehlausbruch überwunden wurde. Siemens zeigt sich als stabiler DAX-Wert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.
Hermes International
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 6
Performance 1M: -4,53 %
Performance 1M: -4,53 %
DHL Group
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 7
Performance 1M: +7,49 %
Performance 1M: +7,49 %
Sanofi
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 8
Performance 1M: -2,28 %
Performance 1M: -2,28 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 9
Performance 1M: -4,26 %
Performance 1M: -4,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Boerse
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Börse im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Geschäftszahlen und eine erhöhte Dividende Optimismus wecken, äußern einige Anleger Bedenken über die Marktreaktion und einen möglichen Rückgang der Aktie. In den letzten 14 Tagen stieg die Aktie um 2%, was das Vertrauen stärkt, jedoch gibt es auch Sorgen über den Abverkauf und die Verteidigung wichtiger Kursmarken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Boerse eingestellt.
DANONE
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 10
Performance 1M: -9,50 %
Performance 1M: -9,50 %
Airbus
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 11
Performance 1M: -12,16 %
Performance 1M: -12,16 %
Banco Santander
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 12
Performance 1M: +3,45 %
Performance 1M: +3,45 %
ING Group
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 13
Performance 1M: +4,29 %
Performance 1M: +4,29 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 14
Performance 1M: -33,19 %
Performance 1M: -33,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Wolters Kluwer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Wolters Kluwer im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, und Anleger befürchten, dass die bevorstehenden Halbjahreszahlen negativ ausfallen könnten. Hohe Schulden und die Konkurrenz durch KI in spezialisierten Softwarebereichen werden als Risiken gesehen. Langfristig wird jedoch auf die Bedeutung von Fachkräften und soliden Softwarelösungen hingewiesen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Wolters Kluwer eingestellt.
Enel
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 15
Performance 1M: +5,42 %
Performance 1M: +5,42 %
BBVA
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 16
Performance 1M: +0,34 %
Performance 1M: +0,34 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 17
Performance 1M: +8,33 %
Performance 1M: +8,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte