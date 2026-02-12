Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 12.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
DO & CO
Tagesperformance: +8,84 %
Platz 1
Performance 1M: -15,13 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 2
Performance 1M: +9,13 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 3
Performance 1M: -5,94 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 4
Performance 1M: +16,70 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 5
Performance 1M: -2,02 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 6
Performance 1M: +16,14 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 7
Performance 1M: +4,28 %
