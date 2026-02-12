Siltronic sacken nach Zielen für 2026 ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 17.965 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +19,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,28 %.

Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -6,16 %/+29,03 % bedeutet.