Siltronic sacken nach Zielen für 2026 ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben am Donnerstag mit kräftigen Kursverlusten auf überraschend bekanntgegebene Prognosen des Waferherstellers für 2026 reagiert. Die deutlichen Erholungsgewinne der vergangenen Handelstage sind damit zum Teil wieder ausradiert worden. Zuletzt ging es um knapp 10 Prozent auf 52,15 Euro abwärts.
Damit hat sich auch das charttechnische Bild wieder eingetrübt, denn die Aktie fiel unter die 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Allerdings stützen derzeit die mittelfristigen Trendlinien, die bei 51 Euro verlaufen. Das SDax -Unternehmen sieht das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr deutlich unter dem des Vorjahres und auch beim Umsatz wird ein Rückgang erwartet. Siltronic verwies auf einen Anstieg der planmäßigen Abschreibungen und sieht die Ebitda-Marge im neuen Jahr zwischen 20 und 24 Prozent./ck/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 17.965 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +19,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,28 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von -6,16 %/+29,03 % bedeutet.
Eine Nachricht seitens SIL, dass man die Singapur-Anlage wegen des Chip-Booms schneller hochfährt als zunächst geplant, dürfte dem Kurs auf die Sprünge helfen.
Sollte das aus technischen Gründen nicht möglich sein, sollte man vorläufig lieber bei anderen, größeren Wafer-Herstellern investieren, um zeitnah von dem erwarteten Nachfrageboom (bei 300 mm Wafern) profitieren zu können. Wer weiß, wie der Markt aussieht, wenn Siltronic dann endlich soweit ist.
Irgendwie gefällt mir diese ganze Gemengelage nicht. Lasse mich aber gerne belehren. Nur das Wort "Lagerbestände" sollte bitte nicht vorkommen :-)